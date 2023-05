Leeds a rischio retrocessione, Radrizzani: “Responsabilità mia, sono distrutto”

“Sono distrutto, sono responsabile per questa merda. È inaccettabile e non lo meritate. Ridicolo”. Con questo messaggio, inviato ad un tifoso, il presidente del Leeds Andrea Radrizzani si prende le sue responsabilità per la difficile situazione del club. Al momento si trova in 17esima posizione in Premier League, a quota 30 punti, gli stessi del Nottingham che sarebbe retrocesso con Everton e Southampton. Nel fine settimana la squadra è stata battuta con un secco 4-1 dal Bournemouth.