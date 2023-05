Barcellona, obiettivo Kimmich: Xavi pronto ad incontrarlo

Il Barcellona è pronto ad effettuare uno scatto decisivo nella trattiva per Joshua Kimmich: attualmente in forza al Bayern Monaco, il giocatore avrebbe intenzione di lasciare il club e la sua prossima maglia potrebbe essere proprio quella blaugrana. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, a fare la differenza in favore del Barcellona in questa trattativa di mercato sarebbe il bel rapporto che lega Kimmich a Robert Lewandowski e a Marc-Andre Ter Stegen. E non è tutto: Xavi sarebbe pronto ad incontrare di persona il giocatore per convincerlo ad accettare il trasferimento.