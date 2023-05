PSG, Sergio Rico resta in terapia intensiva

Non migliorano le condizioni di Sergio Rico, ricoverato a seguito di un incidente a cavallo avvenuto nei giorni scorsi. Il portiere spagnolo, ricoverato a Siviglia all’ospedale Virgen del Rocio, rimane in terapia intensiva. “Dopo 72 ore in terapia intensiva, Sergio Rico rimane stabile vista la gravità delle ferite riportate“, specifica una nota dell’ospedale. Il comunicato stampa precisa, inoltre, che lo spagnolo è sotto sedazione e continuamente monitorato. La famiglia del portiere non è intenzionata a rilasciare dichiarazioni sulla situazione complessa che sta vivendo.