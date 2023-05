Inter: possibile apertura di San Siro con maxischermi per la finale di Champions League

San Siro aperto per la finale dell’Inter in Champions League contro il Manchester City. A riportarlo è SportMediaset, che in attesa dell’ufficialità, anticipa come il Meazza sarà aperto per 30 mila tifosi che potranno così seguire il match su dei maxi schermi installati nel settore arancio. I biglietti dovrebbero essere venduti per il prato, per i tre anelli del settore rosso e per gli spicchi laterali del blu e del verde.