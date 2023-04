Barcellona, il Chelsea punta su Gavi per iniziare un nuovo ciclo

Il Barcellona rischia di perdere Pablo Martín Paez Gavira, per tutti semplicemente Gavi. Secondo il sito del quotidiano ‘AS’, il Chelsea punta forte sul 18enne spagnolo. La trattativa è stata avviata oltre tre settimane fa, quando il club londinese, con il direttore sportivo Christopher Vivell, ha incontrato l’agente del nazionale iberico, Ivan De la Pena, per parlare di un progetto che vedrebbe proprio in Gavi la stella di un Chelsea pronto a iniziare un nuovo ciclo. Il club di Stamford Bridge punta sulla possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero, approfittando delle difficoltà di tesseramento con cui sta facendo i conti la società catalana. ‘AS’ ricorda che il Chelsea, dopo l’esonero di Graham Potter, sta lavorando anche sul nuovo allenatore e, tra i forti candidati alla panchina dei Blues, c’è Luis Enrique, che ha già incontrato il proprietario del club londinese, Todd Boehly.