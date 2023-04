Milan-Napoli, De Laurentiis ai tifosi: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare”

Giorno decisivo in casa Napoli per valutare la possibilità di vedere in campo Victor Osimhen contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League. L’attaccante scalpita per esserci e oggi si sottoporrà ad alcuni esami medici e atletici per fare il punto sul recupero dopo la lesione muscolare all’adduttore rimediata a fine marzo. Per ora a Castel Volturno filtra pessimismo e anche il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere poco fiducioso. “Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”, le parole del patron partenopeo ad alcuni tifosi ad Ischia, riportate dal quotidiano Repubblica. Peraltro, oltre a Simeone (terapie per lui), sembra non essere al meglio anche Giacomo Raspadori, che ieri si è sottoposto ad un lavoro individuale in campo.