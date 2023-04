Juventus, indiscrezioni dalla Gazzetta dello Sport: lite tra Allegri e Paredes

Che tra Massimiliano Allegri e Leandro Paredes non scorresse buon sangue, lo si era capito già da un pezzo. Il campione del mondo, infatti, non fa per nulla parte del progettico tecnico dell’allentore toscano, tanto che l’argentino è finito in fondo alle gerarchie, superato anche dal giovanissimo Barrenechea. Al termine dell’allenamento di ieri, ecco che, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è andato in scena un litigio tra Paredes e Allegri, che hanno animatamente discusso davanti anche a parte della squadra. Il centrocampista della Juventus rinfacciava al suo allenatore lo scarso impiego di queste ultime settimane e, terminato il litigio, non si sarebbe neanche fermato al pranzo di Pasquetta, una grigliata che a cui i suoi compagni hanno partecipato con le loro famiglie al seguito.