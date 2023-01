Atletico Madrid: Soyuncu obiettivo in difesa, Aubameyang per l’attacco

Dopo le cessioni di Cunha e Joao Felix, l’Atletico Madrid si muove sul fronte del calciomercato anche in entrata. Diego Simeone vuole un innesto sia in difesa che in attacco e per quanto riguarda il pacchetto arretrato ha individuato in Caglar Soyuncu, centrale turco del Leicester in scadenza di contratto, il profilo giusto. Per As, i colchoneros avrebbero già l’accordo per la prossima estate col giocatore, ma vorrebbero provare a portare il giocatore in Spagna già a gennaio. Per l’attacco, Pierre Emerick Aubameyang è il nome caldo: ai margini col Chelsea da quando è arrivato Potter, il gabonese vorrebbe tornare in Liga e anche il Barcellona, dove ha già giocato fino allo scorso anno, vorrebbe riportarlo in blaugrana, che potrebbero invece proporre all’Atletico Depay.