Borussia Dortmund, Haller torna in campo in amichevole: l’emozione di Terzic

Dopo il cancro ai testicoli e la chemioterapia, Sebastien Haller è finalmente tornato in campo con il Borussia Dortmund. L’attaccante non l’ha fatto in Bundesliga, in quanto il campionato è ancora fermo, ma in amichevole contro il Fortuna Dusseldorf. Una notizia fantastica per il ragazzo e per la squadra, che può finalmente riabbracciarlo. Visibilmente entusiasta l’allenatore Edin Terzic, che ai canali ufficiali del club ha dichiarato: “Vuole tornare al 100% al più presto, è molto determinato. Sta migliorando progressivamente e questo ci fa ben sperare“. Terzic ha poi aggiunto: “Ammetto che vederlo di nuovo in campo mi ha fatto venire la pelle d’oca“.