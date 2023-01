Benfica, Enzo Fernandez verso la permanenza: l’indizio dopo il gol segnato in coppa

Dopo esser stato al centro di una lunga trattativa di mercato con il Chelsea, Enzo Fernandez sembra destinato a restare al Benfica, almeno fino a fine stagione. Protagonista al Mondiale con l’Argentina, il centrocampista è tornato in campo con i lusitani in occasione del match di Coppa del Portogallo contro il Varzim ed è subito andato a segno. Proprio la sua esultanza dopo la rete ha lasciato pensare ad una sua permanenza in Portogallo. Enzo Fernandez si è infatti battuto la mano sul petto ed ha poi indicato il terreno con il dito, come a voler dire “Io resto qui“.