Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione rovinando i piani di mercato del club rossonero. Ecco tutti i dettagli

Nessuno si aspettava un calciomercato di gennaio così infuocato per la nostra Serie A. Kvaratskhelia al Psg, Rashford al Milan. Ma per l’inglese non ci si può sbilanciare così come per il georgiano quasi ex del Napoli. Vuole sì lasciare il Manchester United, complice la rottura con il neo tecnico dei ‘Red Devils’ Amorim, però i costi di una eventuale operazione sono altissimi, anche solo per il prestito fino a giugno. Del resto appare difficile immaginare un riscatto da parte dei rossoneri, considerato che il classe ’97 ha un ingaggio di 11 milioni netti bonus esclusi. Sfioriamo i 20 milioni lordi.

La Juventus rovina i piani del Milan per Rashford

Attenzione alla Juventus. Nel senso che i bianconeri possono rovinare i piani di Ibrahimovic e soci. Pure i muri sanno le esigenze di Giuntoli in questa sessione invernale. La più impellente: un difensore centrale, anzi due visti gli infortuni di Bremer e Cabal nonché l’addio di Danilo. Il club di Exor continua a lavorare per Antonio Silva del Benfica, giocatore assistito da quel Mendes agente anche di Cisco Conceicao e Kolo Muani, quest’ultimo in cima per l’attacco.

Ma il centrale più vicino a traslocare alla corte di Thiago Motta è un altro, vale a dire l’uruguaiano Araujo. L’operazione è giunta al rush finale, con Barcellona e Juve in trattativa per definire tutti i dettagli. I dubbi sulle condizioni fisiche del 25enne di Rivera, quest’anno in campo solo una volta, sono stati dissipati in suo favore. Giuntoli è pronto a chiudere sulla base di un prestito oneroso, vediamo se con diritto oppure obbligo di riscatto.

Milan, Rashford al Barcellona ‘grazie’ anche a Juve-Araujo

Fratello e intermediari vicini a Rashford stanno facendo il classico giro delle sette chiese. L’inglese sarebbe stato offerto pure allo stesso Barcellona, estimatore dell’attaccante. I blaugrana non vivono una felice situazione finanziaria, per tesserare Olmo e Pau Victor alla Liga hanno dovuto passare le pene dell’inferno, ma l’acquisto di Rashford fino a giugno potrebbe non essere così impossibile. Una mano a Laporta potrebbe darla proprio la Juve, con l’affare Araujo.

Per tesserare e, soprattutto, iscrivere il 10 dei ‘Red Devils’ al campionato spagnolo, il Barça dovrebbe fare cassa e liberare di nuovo il proprio monte ingaggi. Ovvero cedere più giocatori, quelli che non rientrano nei piani di Flick. Sulla lista del tecnico tedesco c’è, appunto, Ronald Araujo, oltre ad Ansu Fati ed Eric Garcia. Utile alla causa Rashford anche Oscar Mingueza, laterale sinistro del Celta Vigo nel mirino dell’Aston Villa e per il quale i catalani vantano il 50% sulla futura rivendita.