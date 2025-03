A Torino si stanno mangiando le mani per la sua cessione: Giuntoli ci ha realizzato quanto speso poi investito per Kelly lo scorso gennaio

Il Napoli è a caccia di difensori, almeno un paio, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è Federico Gatti della Juventus, che Cristiano Giuntoli è pronto a cedere dinanzi a una proposta da 25/30 milioni di euro. Sul centrale di Rivoli ci sono da tempo diversi club inglesi, ma la sua preferenza potrebbe ricadere sulla squadra di Conte, sempre ammesso che quest’ultimo resti in azzurro…

Manna è già al lavoro. Per la difesa non c’è ovviamente solo Gatti, senza dimenticare che il club di De Laurentiis ha già chiuso per Marianucci dell’Empoli. Un altro profilo che stuzzica molto i partenopei, il Ds che lo conosce molto bene e forse pure Conte stesso, è quello di una delle grandi rivelazioni della Premier di quest’anno: Dean Huijsen.

A Torino si stanno mangiando le mani per una cessione che rischia seriamente di diventare un errore gigantesco. Con Motta non ci fu feeling, e così Giuntoli non ci pensò due volte a spedire Huijsen lontano dalla Juventus. Precisamente al Bournemouth dell’ex Roma Tiago Pinto, il quale per il cartellino ha speso ‘solo’ (col senno di poi ci vorrebbe un solo enorme) 15 milioni più circa 3 di bonus. Gli stessi soldi investiti da Giuntoli per Kelly…

Huijsen rimpianto Juve: il Napoli si inserisce tra Real Madrid e Bayern Monaco

Coi rossoneri di Premier, il classe 2005 ha compiuto il tanto atteso salto di qualità. Le sue prestazioni hanno ovviamente attirato le attenzioni dei principali club europei, dal Real Madrid al Bayern Monaco. Nonché quelle del Napoli, con Manna che lo conosce come le sue tasche avendo lavorato a pieno regime nella creazione e gestione NextGen da cui il 19enne è sbocciato dopo il percorso in Spagna, al Malaga.

Il Napoli paga la clausola di Huijsen: la Juve incassa 5 milioni

La concorrenza dei top club stranieri complica non poco il lavoro del Napoli, il quale grazie a Manna – e alla presenza di Conte – potrebbe pure riuscire a strappare il gradimento del ragazzo nato in Olanda. Quella partenopea potrebbe essere per lui un’ulteriore tappa intermedia utile al salto in società del calibro di Real e Bayern.

Il Napoli potrebbe anche rendersi disponibile al pagamento della clausola risolutiva, che ammonta a circa 50 milioni di euro. Una piccola parte di questa somma, più o meno 5 milioni, finirebbero nelle casse della Juve. Già, perché nell’accordo di vendita Giuntoli ha strappato una percentuale (il 10%) sulla futura rivendita del diciannovenne.