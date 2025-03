La Juventus si prepara a un calciomercato estivo di grandi cambiamenti, con l’attacco al centro delle strategie di mercato.



Il futuro di Dusan Vlahovic appare sempre più lontano da Torino: il serbo ha faticato a imporsi nella seconda parte della stagione e il feeling con Thiago Motta non è mai decollato. Il club bianconero valuta una sua cessione, con diversi club di Premier League interessati, tra cui Aston Villa e Tottenham. Nella sfida di oggi, ancora in dubbio a causa delle condizioni meteo avverse su Firenze, Motta potrebbe sorprendere e schierare dal primo minuto sia Vlahović che Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di dare maggiore peso offensivo alla squadra. Una scelta che potrebbe rappresentare un segnale in vista del futuro, soprattutto per l’ex PSG, che la Juve potrebbe provare a trattenere.

Ma il vero sogno per l’attacco bianconero è Victor Osimhen. Il nigeriano rappresenta il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico, ma trattare con Aurelio De Laurentiis non sarà semplice. La clausola rescissoria, che scenderà a 75 milioni di euro a fine stagione, non è esercitabile da squadre italiane, tuttavia la Juventus spera di poter lavorare su una formula più flessibile. Con Vlahovic in uscita e Osimhen come obiettivo primario, il reparto offensivo della Juventus potrebbe subire una rivoluzione totale nei prossimi mesi. Le manovre sono già iniziate, in attesa di sviluppi decisivi.

Giuntoli ha l’accordo con Osimhen, De Laurentiis avvisato

Il calciomercato estivo è molto più vicino di quanto sembri e Giuntoli sta cercando di anticipare le mosse per i prossimi colpi di luglio. Il riscatto di Kolo Muani rimane nelle idee dell’ex dt del Napoli, ma è chiaro che se questo significasse perdere Osimhen allora le cose cambierebbero. Sul nigeriano c’è l’interesse di mezza Europa, soprattutto del Manchester United – al quale i soldi non mancano, almeno rispetto alla Juventus – e mettere da parte un tesoretto corposo è l’unico modo di accaparrarsi l’attaccante del Galatasaray. La Juve dovrà quindi cedere qualcuno e cercare di non perdere Vlahovic a zero, strada che al momento il serbo sembra prediligere, solo dopo si potrà affondare su Osimhen.

Prima di trovare un accordo con De Laurentiis, Giuntoli si è portato avanti con la prima mossa e forse la più importante. Stando a quanto dichiarato da Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, il ds bianconero avrebbe trovato finalmente il sì del giocatore: “La Juve ha già incassato il primo sì del giocatore, Giuntoli ha parlato sia con Osimhen che con il suo procuratore e sa che l’attaccante è interessato a un trasferimento a Torino”.