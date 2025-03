Sturla Holm Laegreid dopo tre secondi posti è finalmente il vincitore della Coppa del Mondo generale di biathlon. Il norvegese con un’altra gara ai limiti della perfezione si aggiudica l’inseguimento a Oslo e fa addirittura tris: gara, Coppa di specialità e – come già sottolineato in apertura – Sfera di Cristallo anche nella generale. Un successo arrivato proprio ai danni del connazionale e rivale Johannes Boe, giunto secondo al traguardo, e con i 15 punti guadagnati ormai il distacco è incolmabile quando manca soltanto la mass start di domani alla conclusione della stagione. Lægreid e Boe chiudono invece la stagione con i medesimi punti (430) nella classifica di specialità ma la coppa dell’inseguimento è di Laegreid per via dei piazzamenti. Un passaggio di testimone tra i due norvegesi, con Boe che questo fine settimana chiude la sua memorabile carriera agonistica.

Sul podio di giornata non ci sale per un soffio Tommaso Giacomel, che disputa un’altra prova maiuscola e commette un solo errore al tiro in piedi , ma perde per questione di centesimi la volata per il terzo posto contro Quentin Fillon Maillet. Un errore in ciascun poligono porta Lukas Hofer al 32esimo posto con Patrick Braunhofer che chiude la zona punti in 40esima piazza; cinquantesimo posto invece per Daniele Cappellari (0-1-1-2).

ORDINE D’ARRIVO INSEGUIMENTO MASCHILE

1. S.H. Laegreid (NOR) 31:45.0

2. J.T. Boe (NOR) +15.5

3. Q. Fillon Maillet (FRA) +23.9

4. T. Giacomel (ITA) +24.1

5. I. Frey (NOR) +1:37.5

6. J. Dale-Skvjedal (NOR) +1:46.4

7. S. Samuelsson (SWEO +1:51.2

8. C. Wright (USA) +1:55.9

9. V. Brandt (SWE) +2:00.9

10. P. Nawrath (GER) +2:03.2

32. L. Hofer (ITA) +3:33.8

40. P. Braunhofer (ITA) +4:01.3

50. D. Cappellari (ITA) +4:54.0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

(aggiornata dopo inseguimento Oslo)

Sturla Holm Laegreid (NOR) 1236 Johannes Thingnes Boe (NOR) 1132 Eric Perrot (FRA) 851 Quentin Fillon Maillet (FRA) 812 Tommaso Giacomel (ITA) 790 Sebastian Samuelsson (SVE) 785 Emilien Jacquelin (FRA) 755 Tarjei Boe (NOR) 663 Vebjoern Soerum (NOR) 641 Jakov Fak (SLO) 573

32. Lukas Hofer (ITA) 210

43. Didier Bionaz (ITA) 105

58. Daniele Cappellari (ITA) 42

76. Elia Zeni (ITA) 10

82. Patrick Braunhofer (ITA) 8