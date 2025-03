Zaynab Dosso medaglia d’argento nei 60 metri ai Mondiali Indoor di Nanchino (Cina). L’azzurra, oro agli Europei di Apeldoorn di due settimane fa, cede il passo nelle ultime falcate alla svizzera Mujinga Kambundji (7″04), che nella rassegna continentale olandese era stata d’argento. 7″06 il tempo di Dosso, a cui sarebbe bastato confermare il tempo della semifinale (7″01) per vincere l’oro. La lussemburghese Patrizia Van der Weken è di bronzo in 7″07. La polacca Ewa Swoboda ai piedi del podio in 7″09. Seguono la britannica Amy Hunt, 5ª in 7″11, la neozelandese Zoe Hobbs, 6ª in 7″13, la belga Rani Rosius, 7ª in 7″14, e la cinese Xiaojing Liang, 8ª in 7″14.

Niente medaglia per Lorenzo Simonelli nei 60 metri ostacoli. L’azzurro non riesce a scendere sotto il muro dei 7.60 in finale e si deve accontentare del quarto posto con il tempo di 7″60. Un quarto posto di buon auspicio per il prosieguo della stagione, non iniziata al meglio per l’argento mondiale indoor a Glasgow 2024 (7″43 lo scorso anno) con qualche problema fisico di troppo. Solito dominio dello statunitense Grant Holloway, oro in 7″42 davanti al francese Wilhem Belocian (7″54) e al cinese Junxi Liu (7″55). Quinto il belga Michael Obasuyu (7″60), seguono i giamaicani Demario Prince (7″63) e Jerome Campbell (7″71) e il cinese Weibo Qin (7″72).

Nell’asta Bruni e Molinarolo settime

Settimo posto a pari merito per le astiste azzurre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, in finale gara rallentata da un paio di interruzioni, abbastanza lunghe (prima 15 e poi altri 30 minuti) per problemi ai ritti. Prova speculare per le due azzurre, a cui serve il terzo tentativo per superare quota 4,60, dopo essersi liberate senza problemi di 4,30 e 4,45. 4.70 è la misura per andare a a caccia di medaglie. Sbaglia tre volte Molinarolo e due volte Bruni, che si riserva un ultimo tentativo a 4,75, ma la romana non riesce a trovare la misura che le sarebbe valsa anche il record italiano. Medaglia d’oro alla francese Marie-Julie Bonnin, unica a superare i 4.75 (record nazionale). Argento alla slovena Tina Sutej e bronzo alla svizzera Angelica Moser. A sorpresa fuori dal podio la britannica, oro ai Mondiali Indoor di Glasgow nel 2024, Molly Caudery.

Nelle altre finali

Come da previsione l’oro nel salto con l’asta uomini è di Armand Duplantis. Lo svedese commette un errore a sorpresa a 6.05 m, ma si riscatta subito trovando prima i 6.10 per la certezza del gradino più alto del podio e poi i 6.15 per suggellare il primato. Presente tutto il podio dei Giochi di Parigi 2024. Il greco Emmanouil Karalis (bronzo a Parigi) è d’argento con il record nazionale con la misura di 6.05. Bronzo allo statunitense Sam Kendricks (argento a Parigi) con 5.90. Non raggiungono i 5.90 l’olandese Menno Vloon (5.80), 4°, l’australiano Kurtis Marschall, (5.80), 5°, e il turco Ersu Sasma (5.80), 6°.

Nei 3000 metri donne medaglia d’oro all’etiope Freweyni Hailu (8’37″21). Nella volata per l’argento la spunta la statunitense Shelby Houlihan (8’38″26) sull’australiana Jessica Hull (8’38″28). Ai piedi del podio la statunitense Whittni Morgan (8’39″18) davanti all’etiope Birke Haylom (8’39″28). Nei 3000 metri uomini non sbaglia Jacob Ingebrigtsen. Il norvegese taglia il traguardo in 7’46″25 (season best) e si prende con merito la medaglia d’oro sull’etiope Berihu Aregawi, argento con il season best di 7’46″25. Bronzo all’australiano Ky Robinson (7’47″09), che beffa sul gong lo statunitense Sam Gilman (7’47″19). Nei 400 metri donne oro alla britannica Amber Anning (50″60) davanti alla statunitense Alexis Holmes (50″63). Più staccata la norvegese di bronzo Henriette Jaeger (50″92). Nei 400 metri uomini tripletta statunitense con Christopher Bailey (45″08) medaglia d’oro. Seguono Brian Faust con il personal best di 45″47 e Jacory Patterson in 45″54.