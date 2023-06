Zinedine Zidane ha parlato di Kylian Mbappé all’emittente francese Telefoot: “Quello che fa è incredibile, credo che vincerà un bel po’ di Palloni d’Oro. È un qualcosa di clamoroso”. Rispetto condiviso quello tra i due, Mbappé infatti non ha mai nascosto ammirazione per il tecnico. “Zidane è la Francia, non si può mancare di rispetto a una leggenda in questo modo”.