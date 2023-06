Agente di Hakimi attacca la madre di Mbappé: “Non ha esperienza e non decide sul mercato”

Negli ultimi giorni la stampa francese ha parlato di un possibile cambio di agente per Achraf Hakimi. Si vociferava di un passaggio da Alejandro Camano alla nuova agenzia della madre di Kylian Mbappé. Allo stesso Camano non è andata giù la notizia e, parlando ad AS, si è scagliato contro la madre di Mbappé, Fayza Lamari, agente del calciatore: “Siamo sorpresi del fatto che solo per essere la madre di un calciatore voglia immischiarsi nel mercato. Achraf è parte della nostra famiglia, ha solo un ottimo rapporto con Mbappé, una cosa che a noi fa piacere. Ma il fatto che la madre faccia filtrare notizie così è insolito. Essere la madre di un calciatore non basta, è una mancanza di rispetto verso la professione perché ci sono grandi agenti che si formano e combattono in un mercato duro. Non c’è nessuna possibilità che accada. La società di Fayza Lamari non ha nulla se non Mbappé, che è un giocatore molto importante, ma si basa sul rapporto madre-figlio, la sua importanza sul mercato è zero, non ha esperienza, nessun’operazione fatta, nulla”.