L’Italia brilla ai Giochi Europei con altre 12 medaglie

Altra giornata ricca di medaglie per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia. Con 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi la spedizione azzurra sale a quota 38 podi dopo appena tre giorni di gara, avvicinando il bottino di 41 medaglie complessive conquistate quattro anni fa a Minsk, nella seconda edizione dei Giochi, e anche il risultato ottenuto nella prima edizione di Baku 2015, con quota 47. Dopo le cinque medaglie vinte nella giornata inaugurale (tre ori e due argenti), l’Italia dell’atletica leggera ha festeggiato altre cinque volte. Brilla l’oro di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, in una gara dominata in 48″14 dal campano “soddisfatto al 50 per cento. Ho perso molto nel finale – ha spiegato l’azzurro – altrimenti sarebbe esploso lo stadio. Il tempo che volevo fare lo tengo in tasca per i Mondiali di Budapest”. Al Silesian Stadium di Chorzow l’Italia Team ha conquistato anche tre medaglie d’argento con Mattia Furlani nel salto in lungo, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e la 4×100 maschile formata da Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci (sostituto dell’infortunato Fausto Desalu) e Filippo Tortu. In chiusura di giornata è arrivato anche il bronzo di Ottavia Cestonaro nel salto triplo.