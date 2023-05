Zaccheroni rassicura: “Il peggio è passato, sto facendo riabilitazione”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Alberto Zaccheroni ha parlato delle sue condizioni di salute dopo l’incidente dello scorso febbraio: “Dopo due mesi e mezzo a letto ho perso forza. Tuttavia credo che il peggio sia passato. Ora sto facendo riabilitazione e camminando, direi che siamo sulla strada giusta“. Ottime notizie dunque per il tecnico romagnolo, che poi ha detto la sua sulle italiane in finale nelle coppe europee: “Ho sensazioni positive per tutti. Sicuramente l’Inter ha il compito più difficile, ma in gara secca può succedere di tutto. Sarei stato più preoccupato se fosse stato un confronto sui 180 minuti“. Infine, sulla Juventus: “L’impressione è che sia una squadra che fa fatica a concretizzare, eppure i realizzatori non mancano. Probabilmente pesa l’assenza di Vlahovic, visto che tutti gli altri sono più bravi a rifinire e non a concludere in porta“.