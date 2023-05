Highlights e gol Juventus-Milan 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 82

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Milan 0-1, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium i bianconeri spingono ma i rossoneri la sbloccano sul finire del primo tempo con un gran colpo di testa di Giroud. Nella ripresa tentativi troppo timidi per la rimonta dei padroni di casa e così bianconeri fuori dalla Champions e ospiti qualificati in modo aritmetico. Di seguito ecco le immagini salienti.

