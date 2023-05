Mondiali Under 20 2023: la Francia vince ma è eliminata, Gambia primo nel girone

Si è svegliata troppo tardi la Francia, che dopo le sconfitte contro Gambia e Corea del Sud ha battuto per 3-1 l’Honduras ma è stata comunque eliminata dal Mondiale Under 20 2023 che si disputa in Argentina. Fatale la differenza reti, che ha impedito ai giovani transalpini di rientrare tra le migliori quattro terze. La Francia può comunque consolarsi con un finale in crescendo, come testimonia la vittoria contro l’Honduras arrivata nonostante un’inferiorità numerica dal 13′. Merito della doppietta di Virginius e del gol di Nzouango. Nell’altro match dell’ultima giornata della fase a gironi, Corea del Sud e Gambia non si sono fatte male a vicenda. Lo 0-0 ha infatti accontentato entrambe: il Gambia ha vinto il girone e sfiderà l’Uruguay, mentre la Corea è passata come seconda e se la vedrà contro l’Ecuador.