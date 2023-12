Roma, Gazzetta: “Contatti per il rinnovo di Mourinho, Friedkin convinti”

José Mourinho e la Roma potrebbero continuare insieme anche dopo questa stagione. In casa giallorossa infatti si starebbe aprendo uno spiraglio verso il rinnovo dell’allenatore portoghese, in scadenza di contratto a giugno 2024. Fino a qualche settimana fa sembrava molto difficile una sua permanenza, ma la volontà dei tifosi è chiara e potrebbe far vacillare la famiglia Friedkin. Lo striscione apparso domenica sera nel match contro la Fiorentina in Curva Sud parla chiaro, e fa capire come buona parte della tifoseria romanista non accetterebbe di buon grado un addio dello Special One.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna infatti, la società sarebbe convinta di rinnovare il contratto all’allenatore lusitano, e in questi giorni dovrebbero andare in scena i primi contatti fra gli intermediari delle due parti. I Friedkin non dovrebbero avere problemi ad offrire cifre alte, pur nel rispetto del fair play finanziario, e in questo senso anche Mourinho ha abbassato le sue pretese rispetto agli anni scorsi. Lo scoglio sembra essere invece la durata dell’accordo: l’ex Porto e Inter vorrebbe un biennale, mentre la Roma preferirebbe offrire un rinnovo annuale, magari inserendo alcune clausole legate ai risultati. Presto dunque per parlare di accordo, ma le parti non sono mai state così vicine negli ultimi tempi.