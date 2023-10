Youth League 2023/2024, il Lecce perde in 10: l’Olympiakos vince l’andata 3-1

di Mattia Zucchiatti 47

Parte male l’esperienza, già storica, del Lecce in Youth League 2023/2024. La primavera campione d’Italia perde 3-1 in Grecia in 10 uomini contro l’Olympiakos nel match d’andata del primo turno della fase riservata alle vincitrici dei campionati nazionali. Il cammino dei giallorossi era partito in salita già al 16′, quando Luka Zivanovic ha ricevuto il rosso diretto e ha lasciato i suoi in 10 uomini. Cinque minuti dopo l’Olympiakos ha sfruttato la superiorità numerica siglando la rete del vantaggio con Papakanellos. Il Lecce però c’è e colpisce un palo prima del duplice fischio con Vulturar. Ad inizio ripresa c’è l’1-1: Răzvan Pașcalău sfrutta un calcio d’angolo e firma l’1-1. Il Lecce ci crede, ma nell’ultima mezz’ora cade. Al 71′ Kostoulas firma il 2-1. All’86’ c’è il tris di Pnevmonidis. Mercoledì 25 ottobre alle 20:30 è in programma il match di ritorno nella cornice unica del Via del Mare. Lo stadio dei grandi per cercare la rimonta.