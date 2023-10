F1, la FIA approva l’ingresso di Andretti Global come 11° team

Il Mondiale di F1 potrebbe avere l’undicesima scuderia nel suo futuro. Secondo quanto riportato da Motorauthority, la Fia ha infatti approvato l’ingresso nel circus di Andretti Global. L’azienda gestita da Michael Andretti, figlio del campione del mondo di F1 del 1978 Mario Andretti e proprietario del team di IndyCar Andretti Autosport, può contare sul sostegno di General Motors. La squadra prenderebbe il nome di Andretti Cadillac e avrebbe firmato anche un accordo con Renault per l’utilizzo del motore del marchio francese. L’ultima parola spetta però, come sempre, a Liberty Media, la società che detiene i diritti commerciali del Mondiale di F1.