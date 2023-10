Atp Pechino 2023, Bertolucci: “A Sinner bisogna fare solo i complimenti. Non uno, ma tre step in avanti”

“C’è poco da commentare la vittoria di Sinner ma solo da fargli i complimenti: grande prestazione e grande livello di gioco. In due giorni ha fatto fuori prima Alcaraz, e poi il mai sconfitto Medvedev soprattutto con azioni tecnico-tattiche: significa non uno ma tre step in avanti”. Questo il commento di Paolo Bertolucci all’Adnkronos dopo il successo di Jannik Sinner a Pechino. “Non si possono avere certezze sul n°1, ma me lo auguro – prosegue l’ex capitano di Davis -. Sta migliorando in tante cose, e tante ne ha da perfezionare. Certo che tra numero 4 e 2 e 3 c’è una grande distanza, ha bisogno di vittorie nei grandi tornei ma arriveranno anche quelle. Intanto ha qualità enormi da giocatore di vertice, poi se riesce a diventare n.1 si vedrà, vediamo gli altri cosa fanno. Presto uscirà Djokovic ma ci sono ancora Medvedev e Alcaraz, e per uno che esce ne entrano altri. Io comunque me lo auguro”.