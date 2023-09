X Factor, polemica per il testo della canzone di un concorrente: “Sei uno schianto come Superga”

La tragedia del Grande Torino resta ancora una ferita aperta, tanto che ogni anno il capitano dei granata omaggia le 31 persone che hanno perso la vita nello schianto a Superga nel 1949. Eppure c’è anche chi si permette di trattare alla leggera questo tema, addirittura inserendolo in una canzone goliardica. E’ il caso di Enrico Polloni, concorrente di X Factor, che nella sua canzone ’70 cammelli’ ha inserito una strofa che recita “Tu che sei stupenda. Anzi tu sei Superga. Perché sei uno schianto“.

La frase è stata ovviamente omessa dalla produzione del celebre talent show, che ha mandato in onda la canzone tagliando quella parte. Tuttavia è presente nel video su YouTube e centinaia di utenti sono insorti, attaccando l’artista. “Ma ti rendi conto di cosa hai scritto? Stai parlando di persone morte in un incidente aereo. Magari informati prima di scrivere” si legge in un commento, che riassume il pensiero della maggior parte delle persone.