Salernitana-Frosinone, Cabral: “Punto importante, felice per il gol”

Jovane Cabral, attaccante della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Frosinone, arrivato proprio dopo un suo gol: “L’obiettivo era ottenere i tre punti. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma proveremo a lavorare sodo per farlo la prossima volta. Abbiamo comunque ottenuto un punto importante, ma il campionato è ancora lungo e bisogna lavorare duramente“. Infine, sulla rete segnata: “Nelle scorse partite la palla non entrava, mentre oggi ce l’ho fatta e sono davvero felice. Io nasco come esterno, ma sono pronto a fare qualsiasi ruolo mi chieda il mister e dare il massimo per la Salernitana“.