Beach soccer, Europei 2023: l’Italia batte la Romania e vola in semifinale

L’Italia batte la Romania 8-2 nei quarti di finale della Euro Beach Soccer League. Gli italiani hanno trovato il vantaggio dopo pochi minuti di gioco grazie a Genovali e subito dopo all’autogol di Ionut, poi Marian segna il primo gol rumeno. Nel secondo tempo, la Nazionale conquista il 3-1 con Giordani, per poi collezionare il 4-1 per mano di Carpita. Viene poi espulso Ionel e la Romania si trova ancor più in difficoltà. Ci pensano quindi Giodani, Zurlo, Fazzini e Remedi a chiudere la partita, mentre Marian segna anche il secondo gol della squadra rumena. Gli azzurri aprono così le porte d’accesso alla semifinale, che si giocherà sabato 23 settembre alle ore 18.oo, contro il Portogallo.