Viterbese, confermati i due punti di penalizzazione

Confermata la penalizzazione di due punti inflitti alla Viterbese, club che milita nel girone C del campionato di Serie C. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che “la Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha confermato la sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica comminata dal Tribunale Federale Nazionale alla Viterbese (Serie C, Girone C), accogliendo in parte il reclamo di Giuseppe Capozzoli, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club, e riducendo da 3 mesi a un mese l’inibizione che gli era stata inflitta. Lo scorso 19 gennaio il Tribunale Federale Nazionale aveva sanzionato la Viterbese e Capozzoli ‘per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati”.