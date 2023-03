Maresca: “Stiamo sperimentando nuovo tipo di fuorigioco. Mi affascina poter spiegare al pubblico le decisioni”

Fabio Maresca, arbitro internazionale, in un’intervista a ‘Il Mattino’ spiega la sua posizione sulla possibilità di far spiegare ai direttori di gara le loro decisioni durante gli incontri: “Nel football americano vengono spiegate le decisioni al pubblico, un passo che nel calcio italiano ancora non è stato fatto”, dice il fischietto 41enne. E ancora: “Mi affascina molto questa cosa. E potrebbe darsi che succederà prima o poi. Sarebbe importante essere in grado di comunicare con la terminologia più appropriata con i tifosi, usando il dettame regolamentare. Il calcio è uno spettacolo e avere un arbitro che dà spiegazioni potrebbe aumentare lo show. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Maresca poi spiega una novità sulla quale si sta lavorando: “Stiamo sperimentando l’ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore. Questo cambierebbe radicalmente tutto, lo stile del gioco, il modo di attaccare e di difendere. Nei tornei Under 18 si sta già sperimentando. Secondo me si va in questa direzione. Proprio perché l’obiettivo è rendere le partite più spettacolari, con un numero maggiore di reti”.