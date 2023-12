Pro Patria-Atalanta Under 23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Atalanta Under 23, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gara tutto dal sapore lombardo fra le due compagine che vivono dei momenti di classifica, radicalmente, diversi. Per i padroni di casa nelle ultime cinque partite sono arrivate due pareggi e tre sconfitte, quindi la zona rossa incombe; per i nerazzurri invece il momento è magico con il settimo posto da difendere per puntare la zona playoff che al primo anno di costituzione della squadra sarebbe un risultato magnifico. Il match è in programma per sabato 2 dicembre alle ore 18.30 con SKY SPORT e NOW TV che offriranno la diretta della gara.