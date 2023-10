Dramma in Eredivisie, Bas Dost collassa in campo in Alkmaar-NEC: partita interrotta

La partita del campionato olandese tra AZ e NEC è stata sospesa negli ultimi minuti di gioco. Il motivo è un malore della punta della squadra ospite, Bas Dost, che è collassato all’improvviso. Il giocatore, a terra e subito soccorso dai medici, è stato circondato dai compagni di squadra che gli hanno fatto da scudo in lacrime. Dost sembra essere cosciente ed è stato portato fuori dal campo in barella, tra applausi scrocianti. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e dopo una decina di minuti di discussione è stato deciso che il match non riprenderà.