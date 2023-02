Torneo Viareggio 2023: sorteggiati gli otto gironi

Tutto pronto per il via del Torneo di Viareggio 2023, la settantatreesima edizione della storica manifestazione dedicata alle formazioni Primavera d’Italia e di tutto il mondo, trentadue le partecipanti, che si daranno battaglia per alzare al cielo la Coppa Carnevale. Quest’oggi sono stati sorteggiati gli otto gironi da cui si partirà lunedì 20 marzo per poi concludere l’evento lunedì 3 aprile 2023.

TUTTI I GIRONI

GIRONE 1: Sassuolo, Rukh Lviv, Club Olympique Thiessois, Carrarese

GIRONE 2: Torino, Don Torcuato, Apia, Pontedera.

GIRONE 3: Empoli, Westchester United, Berekum Chelsea II, Benevento.

GIRONE 4: Spal, Honven Budapest, FC Kallon, Pisa.

GIRONE 5: Fiorentina, FA Euro New York, Kakawa FC, Monterosi.

GIRONE 6: Sampdoria, UYSS New York, Nkoranza Warriors, Arezzo

GIRONE 7: Bologna, Atromitos, Mavlon FC, Jovenes Promesas.

GIRONE 8: Rappresentativa Serie D, Sport Recipe, Ladegbuwa FC, Imolese.