Torneo di Viareggio 2023, Rappresentativa Serie D: “Nessuna offesa razzista a club nigeriano Ladegbuwa”

Nessuna offesa razzista nei confronti del Ladegbuwa. Dopo l’accusa dei dirigenti della società nigeriana, il capo delegazione della Rappresentativa Serie D Luigi Barbiero è intervenuto in una nota: “Dopo aver letto il post su Instagram dei dirigenti della società Ladegbuwa sono costretto ad una breve precisazione: nessun dirigente della squadra avversaria deve permettersi solo d’insinuare comportamenti o atteggiamenti razzisti da parte di calciatori, tecnici e componenti della Rappresentativa Serie D. La Lega nazionale dilettanti e la Rappresentativa under 19 si sono sempre distinti per attività di condanna a qualsiasi forma di razzismo. Piuttosto avremmo meritato le scuse ufficiali per quanto accaduto ieri pomeriggio ed in particolar modo per il comportamento tenuto dalla squadra del Ladegbuwa. Abbandonare il campo e assumere atteggiamenti nei confronti dell’arbitro, peraltro riportati sul comunicato ufficiale del Torneo, chiari ed eloquenti, costituisce una violazione dei regolamenti ed un’assoluta mancanza di rispetto verso gli avversari e l’organizzazione”.