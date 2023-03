Qualificazioni Europei 2024, Kane e Saka: l’Inghilterra batte l’Ucraina 2-0

L’Inghilterra vola a punteggio pieno nel girone di qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. La nazionale di Southgate, dopo il successo di Napoli, batte anche l’Ucraina per 2-0. Al 37′ è il solito Kane, già detentore del record di gol con la maglia dei tre leoni, a sbloccare il risultato: Saka crossa a tagliare, l’attaccante del Tottenham da due passi mette in rete. Tre minuti più tardi è l’esterno dell’Arsenal a firmare il 2-0. Ed è una magia: Saka rientra sul mancino e sfodera un tiro che si infila all’incrocio dei pali. Mudryk e compagni faticano a reagire e per l’Ucraina arriva la prima sconfitta. Negli altri risultati, la Slovenia batte comodamente 2-0 San Marino con un gol di Sesko (56′) e un’autorete di Di Maio. Goleada dell’Islanda che travolge 7-0 il Liechtenstein.

I risultati

Slovenia-San Marino 2-0 (57′ Sesko, 60′ Autogol Di Maio)

Inghilterra-Ucraina 2-0 (37′ Kane, 40′ Saka)

Liechtenstein-Islanda 0-7 (3′ Olafsson, 38′ Haraldsson, 48′, 68′, 73′ Gunnarson, 85′ Gudjohnsen, 87′ Ellertsson)