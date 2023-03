Lussemburgo-Portogallo stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lussemburgo e Portogallo, valevole per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il 4-0 al Liechtenstein nella prima giornata, i lusitani vanno a caccia di un altro successo per mettere in discesa il cammino. Ronaldo e compagni se la vedranno contro il Lussemburgo, reduce dallo 0-0 al debutto contro la Slovacchia. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente la squadra di Martinez, ma guai a prendere l’impegno sottogamba. La sfida è in programma stasera, domenica 26 marzo alle 20:45 allo Stade de Luxembourg. Diretta in esclusiva su Sky Sport Football (canale 204) e in streaming su NOW e Sky Go.