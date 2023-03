Torneo di Viareggio 2023, programma lunedì 20 marzo: calendario, orari e città partite

Tutto pronto per la settantatreesima edizione del Torneo di Viareggio, massimo torneo giovanile nel quale si mettono in vetrina i più giovani talenti del panorama Nazionale e Internazionale. Si parte lunedì 20 marzo con le prime otto partite che si disputeranno tutte alle ore 15. Ecco il programma completo con tutti gli orari e i luoghi dove si disputeranno i match per avere tutte le info utili. L’attesa è finita: adesso si comincia a fare sul serio.

IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE PARTITE

PROGRAMMA LUNEDI 20 MARZO

SASSUOLO-RUKH – Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

OLYMPIQUE THIESSOIS-CARRARESE – Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15)

TORINO-PONTEDERA – Porcari (LU) / Stadio “Giusfredi” (ore 15) (Sintetico)

DON TORCUATO-APIA LEICHHARDT – Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15)

EMPOLI-WESTCHESTER UNITED – Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15)

SAN DONATO TAVARNELLE-BENEVENTO – Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15)

SPAL-HONVÉD – Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center (ore 15)

KALLON-PISA – Cecina (LI) / Stadio “Rossetti” (ore 15)