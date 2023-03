Qualificazioni Europei 2024, prima giornata: calendario, programma, date, orari e tv

C’è grande attesa per la prima giornata della fase di qualificazione agli Europei 2024. Si parte nella giornata di giovedì 23 marzo, che vedrà subito in campo l’Italia, impegnata contro l’Inghilterra. Curiosamente, si tratta proprio delle due squadre che hanno disputato a Wembley la finale dell’ultima edizione della rassegna continentale. Le sfide valide per la prima giornata sono spalmate su tre giorni e andranno avanti fino a sabato 25 marzo. Le uniche partite trasmesse in diretta tv e streaming saranno quelle dell’Italia, visibili su Rai 1 e sulla piattaforma RaiPlay.

Programma

GIOVEDI’ 23 MARZO

Ore 16:00

Kazakistan-Slovenia

Ore 20:45

Bosnia-Erzegovina-Islanda

Danimarca-Finlandia

Italia-Inghilterra (tv su Rai 1 e streaming su RaiPlay)

Macedonia del Nord-Malta

Portogallo-Liechtenstein

San Marino-Irlanda del Nord

Slovacchia-Lussemburgo

VENERDI’ 24 MARZO

Ore 18:00

Bulgaria-Montenegro

Ore 20:45

Austria-Azerbaigian

Francia-Olanda

Gibilterra-Grecia

Moldavia-Faerøerne

Repubblica Ceca-Polonia

Serbia-Lituania

Svezia-Belgio

SABATO 25 APRILE

Ore 15:00

Scozia-Cipro

Ore 18:00

Armenia-Turchia

Bielorussia-Svizzera

Israele-Kosovo

Ore 20:45

Andorra-Romania

Croazia-Galles

Spagna-Norvegia