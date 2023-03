Torneo di Viareggio 2023, programma e orari oggi martedì 21 marzo: tutte le partite

di Mattia Zucchiatti 28

Al via la seconda giornata del Torneo di Viareggio 2023. Martedì 21 marzo entra nel vivo la fase a gironi della rassegna giovanile e altre big sono pronte a fare la loro comparsa: la Fiorentina sfida l’Euro New York, mentre la Sampdoria se la vedrà con l’Uyss New York. Ostacolo Atromitos per il Bologna, occhi puntati anche sulla rappresentativa Serie D, impegnata contro l’Imolese. Di seguito tutto il programma della giornata odierna del Torneo di Viareggio 2023.

Programma

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

FIORENTINA-FA EURO NEW YORK

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

SERAVEZZA-MONTEROSI

Carrara (MS) / Campo sportivo “Fossa dei Leoni” (ore 15) (Sintetico)

SAMPDORIA-UYSS NEW YORK

Genova – località Bogliasco / Campo sportivo “3 Campanili” (ore 16) (Sintetico)

GROSSETO-AREZZO

Montagnano (AR) / Stadio “Santi Sartiani” (ore 15)

BOLOGNA-ATROMITOS

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

MAVLON-JÓVENES PROMESAS

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-IMOLESE

Carrara – Località Fossone (MS) / Campo sportivo “Boni” (ore 15) (Sintetico)

SPORT RECIFE-LADEGBUWA

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)