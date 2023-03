Torneo di Viareggio 2023, Mazia supera Immobile. Ciro lo omaggia: “Spero di portarti bene”

Andrea Mazia, attaccante del Bologna, ha segnato il 16esimo gol al Torneo di Viareggio e ha superato Ciro Immobile in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi del torneo giovanile. L’attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra ha reso omaggio al giovane bomber con un videomessaggio sulla pagina Facebook della Viareggio Cup: “Ciao Andrea, ho visto il tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi”, le parole di Immobile, che deteneva il precedente primato con 14 reti (siglate nel biennio 2009-2010 con la Juventus) assieme a Renzo Cappellaro. “Ciao Ciro, ti ringrazio per il video”, la risposta di Mazia, ora a quota 16 (12 centri nell’edizione 2022, 4 in quella in corso)