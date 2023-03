Dazn, il CEO Azzi: “Italia mercato fondamentale, continueremo ad investire”

“L’Italia è un mercato fondamentale per Dazn, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un servizio sempre migliore”. Queste le parole di Stefano Azzi, Ceo di DAZN Italia, che è pronta ad entrare in gioco anche sui prossimi diritti televisivi del campionato italiano.