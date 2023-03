Festa scudetto Napoli, allarme associazione medici: “I pronto soccorso sapranno reggere il carico?”

“Il Napoli calcio oramai da tempo accarezza l’idea del terzo scudetto della sua storia, nel caso che il sogno si avverasse il sistema di emergenza territoriale è pronto a reggere il carico di un evento di tali dimensioni?” Questo è quanto si chiede l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate lanciando la provocazione sul proprio sito internet.

“Ricordiamo a tutti – si spiega – che sarebbe il primo scudetto in compresenza con il 118, quindi sarebbe una esperienza nuova per tutti, anche perché nel lontano 1990 (epoca del secondo scudetto) il servizio di emergenza sanitaria territoriale non esisteva! Le nostre domande sono: le strade stracolme di tifosi permetteranno il passaggio dei mezzi di soccorso per le emergenze ordinarie? Nel caso di emergenze ordinarie e straordinarie il servizio riuscirà a colmare la domanda? (17 ambulanze in tutta Napoli delle quali solo 4 medicalizzate nonché 5 pronto soccorso cittadini) Auspichiamo che Asl e Prefettura organizzino un piano sicurezza capace di contenere le centinaia di migliaia di tifosi provenienti da tutta la Regione. In chiusura l’appello ai tifosi: “Festeggiate con responsabilità, non bevete alcolici, godetevi questo momento storico con la vostra famiglia, non sparate fuochi d’artificio, e se volete scendere in strada a festeggiare ….al suono della sirena di una ambulanza fate spazio!”