Tabellino Torino-Don Torcuato 1-1, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Torino-Don Torcuato, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione granata è stata costretta a rincorrere e a trovare il pareggio solo grazie ad un rigore concessole al 90′. In virtù di questo 1-1, il Torino è ora a 4 punti, comunque molto vicino alla qualificazione.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO