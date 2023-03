Youth League 2023, la semifinale tra Milan e Hajduk Spalato si disputerà a Ginevra

Non sarà Nyon, come inizialmente stabilito, la sede della semifinale di Youth League 2023 tra Milan e Hajduk Spalato. La gara si terrà a Ginevra il prossimo 21 aprile a causa dell’elevata richiesta di biglietti da parte dei tifosi croati, per una cornice di pubblico che dovrebbe aggirarsi sulle 10 mila unità. Il Milan, ricordiamo, è arrivato a questo prestigioso stadio della manifestazione dopo essersi imposto, nei quarti di finale, sull’Atletico Madrid di Fernando Torres. Lo Spalato, invece, ha eliminato ai rigori il Borussia Dortmund.