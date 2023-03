Tabellino Honved Budapest-Pisa 1-0: marcatori e gol Viareggio Cup

Un brutto tonfo, che rischia di essere decisivo e compromettere il percorso del Pisa al Viareggio Cup. Nella partita contro l’Honved Budapest vince quasi sempre la noia con un match scarno di occasioni da gol e prestazioni altisonanti. Ad essere decisivo è un’autogol di Basic che al sedicesimo del secondo tempo si butta la palla in rete per il definitivo 1-0 a favore degli ungheresi. Per i nerazzurri rischia di essere un passo falso talmente grave da compromettere il percorso al Viareggio Cup. Gli ungheresi insieme alla Spal si prendono la vetta della classifica del Gruppo D. Di seguito il tabellino del match fra Pisa ed Honved Budapest.

PISA. Vukovic, Lormanis, Ceccanti, Basic, Coppola, Signorini (69′ Cecilia), Matteoli (87′ Raichev), Sodero, Redzic (75′ Ferrari), Andreano (69′ Milli), Mbaye. A disposizione. Guadagno, Colucci, Nannetti, Sapola, Davidovic, Nordstrom, Sicilia. Allenatore Masi.

HONVED. Gyetvan, Bezzeg, Braun (78′ Mihaly), Fabiancovits (54′ Simon), Kaczvnaki, Kis (46′ Feher), Koszovccsyk (46′ Pilter), Laszlo (87′ Hancz), Pinter, Polak, Vojtko. A disposizione. Schranko, Atrok, Kocsis, Moery, Pekar, Toth, Voros, Zsigmond. Allenatore Mate

Arbitro. Andrea Poggianti di Livorno (Gentili-Paoli)

Rete. 61′ Basic (autorete)