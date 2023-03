Tabellino Sport Recife-Imolese 1-1, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Sport Recife-Imolese 1-1, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023. Incredibile beffa per la squadra emiliana, che viene ripresa nell’ultimo minuto di recupero e vede svanire l’accesso agli ottavi di finale. A passare è la compagine brasiliana, come seconda del girone.

TABELLONE OTTAVI

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

IL TABELLINO

SPORT RECIFE: Paulo Victor, Baraka, Nassom, Joao, Victor Gabriel, Bispo (34’ st. Gago), Ronald, Marcelo (34’ st. Fernando), Cicero (34’ st. Patrick), Charles (1’ st. Catafesta), Lacerda. A disp.: Italo, Kedson, Davi. All.: De Lima.

IMOLESE: Lopez Salgado, Cricca, Ballanti (15’ st. Checchi), Muratori, Rontini (34’ st. Liverani), Cavazza (15’ st. Gaudiano), Vlahovic (34’ st. Pecchia), Cesari (4’ st. Gospodinov), Manes (15’ st. Capozzi), Antognoni, Spatari (34’ st. Zannoni). A disp.: Fini, Perez Rodriguez, Likendja, De Falco, Daffe, Taormina, Manzari, Bizzini, Bugani, Yagubzade. All.: Mezzetti.

Arbitro: Ghelardoni di Pisa.

Note: espulso Gospodinov (I). Ammoniti Da Silva (S), Garlet (S), Bizzini (I, dalla panchina).