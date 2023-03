Highlights e gol Armenia-Turchia 1-2, Qualificazioni Euro2024 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Armenia-Turchia, gara valida per la prima giornata delle Qualificazioni ad Euro2024 e vinta dalla compagine ospite per 2-1. L’autogol di Kabak ha mandato i padroni di casa in vantaggio, ma la Turchia non ha mollato e ha ribaltato la situazione grazie alle reti di Kokcu e Akturkoglu.