Serbia-Italia Under 21 in tv: canale, orario e streaming amichevole

Grande attesa per il fischio d’inizio di Serbia-Italia Under 21, match amichevole in programma alle 18 di venerdì 24 marzo a Backa Topola. Sono cinque gli esordienti: i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l’attaccante Tommaso Baldanzi. Sono invece sei i precedenti tra le due nazionali: due successi per parte e altrettanti pareggi. Nicolato cerca risposte convincenti dalla sua squadra. L’ultimo incrocio risale al 2013 quando fu un gol di Ciro Immobile a decidere il match. Il Ct cerca altri talenti azzurri, come Baldanzi che spera di trovare il primo gol al debutto. La partita al momento è prevista sui canali social della Figc: nella programmazione infatti al momento non risulta essere sui canali Rai.