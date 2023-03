Tabellino Euro New York-Monterosi 0-3, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Euro New York-Monterosi 0-3, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023. La formazione italiana si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Metawie e alla rete di Boncori e ottiene l’accesso agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

IL TABELLINO

FA EURO NEW YORK: Charles, Ablaye, Boyle (27’ st. Pepic), Chavez (5’ st. Bravo), Fedash, Frigolino, Kahiani, Koufos (1’ st. Gordon), Lutaj (13’ st. Singh), Manneh (1’ st. Chkradiouk), Topi (13’ st. Herrera). A disp.: Nicoll, Meza, Mendez, Bucciantini, Di Biasio, Canete. All.: Orlando.

MONTEROSI: Moretti, Boncori (38’ st. Pierguidi), Bonomo (38’ st. Rossi), De Maio, Di Lelio (11’ pt. Cataldi), Ferreri, Metawie (38’ st. Oriano), Milano (9’ st. Romano A.), Montebove, Romano R., Soddu. A disp.: Arcangeli, Cataldi, Checcacci, Danca, Fasciani, Fiocco, Graziani, Malatesti, Mola, Tamantini. All.: Rendina.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 35′ pt. Metawie (M); 27′ st. Boncori (M), 36′ Metawie (M).

Note: ammoniti Boncori (M), Gordon (F), Koufos (F), Frigolino (F).