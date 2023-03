Tabellino Sampdoria-Grosseto 3-2, gol e marcatori Torneo di Viareggio 2023

Il tabellino di Sampdoria-Grosseto 3-2 con i gol e i marcatori del match valido per il girone 6 del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Show dei blucerchiati a Bogliasco, visto che i doriani vanno sotto per effetto dei gol di Moscatelli e Battistoni ma riescono a ribaltare tutto con la doppietta di Leonardi e la rete in pieno recupero di Rossello. Di seguito ecco il tabellino della partita di oggi.

SAMPDORIA: Gentile, Pellizzaro (36’ st. Matera), Valisena (30’ st. Meloni), Peretti, Chilafi (16’ st. Portaccio), Conti (16’ st. Rossello), Straccio, Di Mario, Pozzato (1’ st. Savio), Leonardi (36’ st. Galluccio), Tozaj (16’ st. Conte). A disp.: Moro, Scardigno, Mosca, Silvestri, Trevisan, Porzi. All.: Tufano.

GROSSETO: Cirillo, Passalacqua, Veronesi, Messini, Moscatelli (35’ st. Borro), Presicci (21’ st. Arzilli), Arricci, Battistoni, Frarassi (30’ st. Turbanti), Rotondo (45’ st. Veglianti), Generali (24’ st. De Dominicis). All.: Di Bonito, Affabile, Amaddii, Camarri, Capoduri, Cipollini, Zarone. All.: Corti.

Arbitro: Cazacu di Albenga.

Reti: 1′ pt. Moscatelli (G), 31′ Battistoni (G), 45′ Leonardi (S); 29′ st. Leonardi (S), 45′ Rossello (S).

Note: ammoniti Frarassi (G), Conti (S), Presicci (G), Rotondo G), Messini (G), Portaccio (S), Di Mario (S).